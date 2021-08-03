Advertisements

بيراميدز يشكو تامر أمين للأعلى للإعلام ويقاطع قناة النهار

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 02:41 م
تامر امين
تامر امين
محمد زويد
Advertisements
قدم نادي بيراميدز شكوى رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة السيد الأستاذ كرم جبر، ضد الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج آخر النهار على قناة النهار بسبب هجومه المستمر ضد النادي ولاعبيه خلال الفترة الماضية وهجومه الغير مبرر على اللاعب رمضان صبحي والتحريض المستمر ضده.

وأشار النادي في شكواه إلى أن نفس المذيع سبق ووجه اتهامات وألفاظ لا يمكن السكوت عنها لأهلنا في الصعيد وتم إيقافه من طرف مجلسكم الموقر ومنعه من الظهور الإعلامي، وهذا لم يردعه كما يتضح، بما يؤكد أنه لا يستحق ممارسة العمل الإعلامي في ظل الخروج الدائم عن النص، والخطأ الغير مبرر.

وأكد النادي ثقته في قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لردع من يحاول التحريض وإثارة الفتنة والتعصب بين الجماهير لمحاولة كسب مشاهدات على حساب المهنية وتكدير الصفو والسلم العام، وعلى خلاف النهج المحترم الذي يسير عليه المجلس الموقر وكل مسئولي الدولة في الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لجمع كل طوائف الشعب المصري من أجل معركة تطوير وبناء الوطن في شتى المجالات بما فيها الإعلام والرياضة وكرة القدم.

كما قررت إدارة نادي بيراميدز مقاطعة قناة النهار بشكل رسمي بسبب الهجوم المستمر والمتواصل من جانب البرنامج المذكور خلال الفترة الماضية على النادي ولاعبيه، مؤكدين أن النادي لا يسعى للتأثير على حرية الرأي ولا يطلب أي توجه من القناة، كما لا يشغله نوعية الخبر الذي يخصه طالما يتبع المهنية ومدونة السلوك الإعلامي ، إلا أن بيراميدز يرفض أن تستغل أي منصة إعلامية للتحريض ضد النادي أو لاعبيه بهذا الشكل الممنهج والغير مقبول.

وجاء نص الشكوى المرسلة من جانب النادي على النحو التالي:

السيد الأستاذ / كرم جبر، 

الكاتب الصحفي الكبير ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 

تحية طيبة وبعد،

يهديكم نادي بيراميدز خالص تقديره ومودته ويتمنى لمجلسكم الموقر التوفيق والسداد لما فيه رفعة الإعلام المصري الذي تتحملون عبئه.

ويود أن يطالبكم نادي بيراميدز بالتحرك تجاه ما يقدمه الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج آخر النهار على قناة النهار، من تجاوزات غير مقبولة تجاه النادي ولاعبيه، خاصة وأن هجومه ضد بيراميدز ونجومه لا يتوقف مطلقا وسبق لنادينا أن قدم عدة شكاوى تجاه نفس المذيع الذي يتعمد دائما النيل من النادي ونجومه، خاصة لاعبنا رمضان صبحي في جميع الأوقات، والذي أعماه تعصبه وموقفه الشخصي من رمضان عن أنه كان في مهمة وطنية كقائد للمنتخب الأولمبي المصري في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وفي حلقة البرنامج يوم الاثنين الموافق ٢ أغسطس ٢٠٢١ "التي نرسل لسيادتكم نسخة منها" تعمد المذيع المذكور الهجوم على لاعبنا رمضان صبحي بشكل غير لائق ويفتقر لأدنى قواعد المهنية والحياد وفقا لمدونة السلوك الإعلامي، وهو ما لا يمكن السكوت عليه، بل وقام بالتحريض المتعمد ضده وحمله خسارة المنتخب الأولمبي أمام البرازيل في دورة أولمبياد طوكيو ووصفه بالعديد من الصفات الغير مقبولة معتقدا بذلك أنه يقوم بحشد الرأي العام ضد اللاعب لتصفية حساباته معه، متناسيا أنه لاعب يمثل منتخب بلاده بكل إخلاص وأشادت به معظم وسائل الإعلام خلال مشاركته في مباريات المنتخب خلال الأوليمبياد، بعيدا عن سموم التعصب والفتنة التي يحاول بثها المذيع المذكور، وهو الذي يتعمد دائما الهجوم على لاعبنا (مرفق حلقات سابقة) في محاولة بائسة منه لكسب تعاطف مزيف من جماهير الأهلي الذي نشأ فيه لاعبنا رمضان صبحي والتي يؤكد المذيع المذكور لها دائما أنه يعتبر نفسه مشجعا للنادي، وليس إعلاميا، وذلك على الرغم من العلاقة الطيبة التي تجمع نادي بيراميدز ومسئوليه بالنادي الأهلي ومسئوليه وكافة الأندية المصرية ومسئوليها وكافة الكيانات الرياضية والإعلامية في مصر.  

ونود أن نذكر مجلسكم الموقر أن نفس المذيع سبق ووجه اتهامات وألفاظ لا يمكن السكوت عنها لأهلنا في الصعيد وتم إيقافه من طرف مجلسكم الموقر ومنعه من الظهور الإعلامي، وهذا لم يردعه كما يتضح، بما يؤكد أنه لا يستحق ممارسة العمل الإعلامي في ظل الخروج الدائم عن النص، والخطأ الغير مبرر.

ويثق نادي بيراميدز في حكمة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقراراته في هذا الشأن وأنه سيقف بكل قوة أمام من يسئ لأبطال مصر وللأندية الرياضية التي تلعب باسم مصر وتقدم أبرز نجومها لخدمة الكرة المصرية، ويحاول إثارة الفتنة والتعصب بين الجماهير لمحاولة كسب مشاهدات على حساب المهنية والسلم العام، وعلى خلاف النهج المحترم الذي يسير عليه مجلسكم الموقر وكل مسئولي الدولة في الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لجمع كل طوائف الشعب المصري من أجل معركة تطوير وبناء الوطن في شتى المجالات بما فيها الإعلام والرياضة وكرة القدم.

لذلك نرجو من سيادتكم التكرم بالتحقيق في الأمر واتخاذ ما ترونه مناسبا من قرارات نثق في حكمتها دائما.
مع خالص الشكر والاحترام والتقدير والتحية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تامر امين البرازيل في أولمبياد طوكيو الاولمبي

أخبار تهمك

أليو ديانج يطلب الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 15 ساعة

الغندور يفجرها: 3 عيوب فنية مؤثرة في رمضان صبحي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. مصطفى حسن يتأهل إلى نهائي دفع الجلة بأوليمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

ميدو يفجرها: موسيماني "زعلان" من نجم الأهلي لهذا السبب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس غزل المحلة يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ 43 دقيقة

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 15 ساعة

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يحسم مصير "كامبوس"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موقف رمضان صبحي النهائي من الأنتقال للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. منع ظهور ريهام سعيد لمدة عام

تفتقر لـ الحِس الإعلامي.. ماذا قال 'الأعلى للإعلام' عن ريهام سعيد؟

بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع رمضان صبحي

مفاجأة.. هيدرسفيلد الإنجليزي يرفض عرض بيراميدز للتعاقد مع رمضان صبحي

رمضان صبحي يرد 4 ملايين جنيه لشركة البطاطس بعد رحيله عن الأهلي

فلافيو: إذا كان عُرض بيراميدز عليا كنت سأرفض

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:49 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

11:15 ص

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

11:48 ص

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

12:01 م

عاجل.. مصطفى حسن يتأهل إلى نهائي دفع الجلة بأوليمبياد طوكيو

01:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس