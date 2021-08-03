أمطار رعدية في عز الصيف.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة هذا الأسبوع وحتى الأحد المقبل إلى 45 درجة في جنوب الصعيد، ومن أهم الظواهر الجوية المتوقعة غدًا هو سقوط أمطار رعدية.



وأكدت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع وجود فرص أمطار من خفيفة لمتوسطة وتكون رعدية أحيانا.





وعن مناطق سقوط الأمطار، فتكون على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وتشمل حلايب وشلاتين ومرسى علم والمجرى الملاحي عند أسوان وأبو سمبل والأقصر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم .



