تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خلال حملات مكثفة بالشرقية

شنت رئاسة مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، حملات مكبرة على مدار اليومين الماضيين لإعادة الانضباط للشارع والارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.



وأوضح المهندس محمد العوضي رئيس مدينة القنايات، أنه تم تشكيل فرق تجوب شوارع المدينة لرفع تراكمات القمامة أولًا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وورفع الإشغالات من الشوارع والتنبيه على أصحاب المحال التجاريه بالإلتزام بالمساحات المخصصة لهم ومواعيد الغلق وتطبيق القانون على غير الملتزمين.



كما شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٢٥ حالة إشغال والتحفظ على ١٩ شيشة من مقهي مخالف بقرية دويدة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي سياق متصل، تم إيقاف أعمال شدة خشبية لأعمدة الدور العاشر بدون ترخيص بأرض الجنينة التابعة للوحدة المحلية بشيبة وإيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.



كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بالإشتراك مع شرطة المرافق بحملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاه بالمحطه وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع البوسطه وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى أبو عميره وشارع الجلاء وشارع فاروق ومازالت الحملات مستمرة لرفع الإشغالات دون تهاون مع المخالفين.



و قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بحملة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية بمنطقة الكوبري الجديد وسويقة ونس، وأسفرت الحملة عن إزالة العديد من إشغالات المحال التجارية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.



كما قامت رئاسه مركز ومدينه أبوحماد بحمله لرفع الإشغالات بشوارع المدينة، شارع الجيش شارع عمرو بن العاص، منطقه خلف مركز الشرطه منطقه طريق الواحه، شارع عبد المنعم رياض فتم رفع ( ٣٢٤ ) حالة إشغال، وتحرير ١٣ محضرًا ضد المخالفين لخلق سيوله مروريه بشوارع المدينة وفتح الطريق أمام عبور الماره وحركه السيارات.



ونفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حمله إشغالات مكبره وتم رفع (٧١) حالة إشغال مخالف وتحرير (٦) محضر إشغال طريق.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالمرور على المحال التجارية بامتداد شارع النصر لرفع الإشغالات الموجودة علي حرم الطريق وتفرقة الباعة الجائلين بمحيط مسجد النصر، لفك الإختناقات المرورية لتيسير حركة عبور المارة والسيارات ومتابعة خطوط سير سيارات السرفيس والحد من تركزها بالميادين العامة لتحقيق الإنضباط بالشارع.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بحمله لرفع الاشغالات وأسفرت الحملة عن رفع ( ٢٨ ) حالة اشغال متمثلة فى كراسى وترابيزات ولافتات وباعة جائلين وحواجز خشبية وحديدية لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.



كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإستمرار الحملات اليومية لرفع الأشغالات المخالفة وإيقاف البناء المخالف ومتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

