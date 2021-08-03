قبل عرضه بالسينمات.. محمد هنيدي يروج لفيلمه الجديد "الإنس والنمس"

فيلم "الإنس والنمس" بطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، سليمان عيد، محمود حافظ، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة

قام الفنان محمد هنيدي بالترويج لفيلمه الجديد "الإنس والنمس"، الذي من المقرر عرضه بالسينمات غداً، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشر محمد هنيدي صورة البوستر الرسمي الخاص بالفيلم، وعلق عليها قائلاً:"بإذن الله تعالى بكرة في كل دور العرض، فيلم الإنس والنمس، مستني أرائكم ومينشن صحابكم يلا وروحوا شوفوه سوا".