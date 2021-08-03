Advertisements
عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 02:49 م
الفجر الرياضي
Advertisements
حسم مسؤولو النادي الأهلي صفقة لويس ميكيسوني لاعب فريق سيبما التنزاني للانتقال لصفوف النادي الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ونجح مسؤولو الأهلي في التوصل لاتفاق مع نادي سيمبا التنزاني للتعاقد مع ميكيسوني مقابل مليون دولار.
ومن المنتظر أن ينتهي الأهلي من الصفقة بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة والإعلان عن ضم اللاعب.
وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد طلب من إدارة ناديه ضم اللاعب ميكيسوني بعدما تألق بشكل لافت للنظر في بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة السابقة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements