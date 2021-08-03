عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية

حسم مسؤولو النادي الأهلي صفقة لويس ميكيسوني لاعب فريق سيبما التنزاني للانتقال لصفوف النادي الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ونجح مسؤولو الأهلي في التوصل لاتفاق مع نادي سيمبا التنزاني للتعاقد مع ميكيسوني مقابل مليون دولار.





ومن المنتظر أن ينتهي الأهلي من الصفقة بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة والإعلان عن ضم اللاعب.





وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد طلب من إدارة ناديه ضم اللاعب ميكيسوني بعدما تألق بشكل لافت للنظر في بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة السابقة.