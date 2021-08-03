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تعرف على مناطق سقوط الأمطار غدا

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود  طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسوط طقس حار رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

مناطق سقوط الامطار غدا
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، شبورة مائية وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وتشمل حلايب وشلاتين ومرسى علم والمجرى الملاحى عند أسوان وأبو سمبل والأقصر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم .

درجات الحرارة غدا
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

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