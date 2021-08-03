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الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالسودان يثمن أهمية التحول الرقمي

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 02:58 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
محمود الجلاد - تصوير: هالة يوسف
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وجه الأستاذ الدكتور عادل حسن حمزة، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالسودان، في كلمته بالمؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء رسالة سلام ورحمة للجميع.

وثمّن فضيلته أهمية التحول الرقمي مستعرضًا التحديات التي تواجه المتخصص بشأنه، مشيًرا إلى أهمية ضبط العلاقة بين المفتي والمستفتي وتحسينها دورها.

وعرض الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالسودان مجالات عمل ومهام المجمع والتي يتمثل أبرزها في الاهتمام بالنوازل ومواجهتها أولُا بأول كما يقوم بالإجابة على الاستفسارات الواردة من أجهزة الدولة.

واختتم فضيلته كلمته بعدد من النتائج والتوصيات أهمها ضرورة التعاون والتنسيق بين مؤسسات الإفتاء في العالم.

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مجمع الفقه السوداني مؤتمر الإقتاء العالمي السودان التحول الرقمي الأمين العام لمجمع الفقه السوداني

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