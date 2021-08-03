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حملات نظافة وتجميل وتسليك ورصف طرق بكفر الشيخ

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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نظمت الوحدات المحلية بمدن سيدي سالم، وسيدي غازي وقلين، بمحافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.
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 تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلًا عن أعمال الرش والتطهير، وتسليك خطوط خفض المنسوب بالمدينة، وقري الفقهاء القبلية، والبلاصي، والروضة، وبرية لاصيفر، والورق، كما تابع أعمال الرصف الجاري تنفيذها بقرية التفتيش، ورش طريق التفتيش الكوم بالبيتومين تمهيدًا لوضع الطبقة السمراء.

‏وأشرفَ على سلامة، رئيس مدينة سيدى غازي، على حملات النظافة، وخطوط سير المعدات، ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات، وتفريغ صناديق القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والمداخل والمخارج، فضلًا عن مسح وتسوية طريق سيدي غازي الحلافى ورفع المخلفات والتراكمات من جانبي الطريق لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

كما تابع رئيس مدينة سيدى غازي، تطهير وإزالة الحشائش ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير بترعة الحلافى بقرية أبو منيسى، وذلك لضمان وصول المياه إلى نهاية الترعة وتحقيق أقصى استفادة من مياه الري وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وعلى الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وأشرف رئيس مدينة سيدى غازي، على صيانة وتركيب كشافات الإنارة العامة بالمداخل والمخارج، والشوارع الرئيسية، بالمدينة والتوابع، واستمرارا صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة، وصيانة وشد سلك الفرد الخامس على الأعمدة وتغيير الأسلاك المتهالكة وإزالة الشدات المخالفة، كما تابع على سير العمل بمحطة مياه الشرب والصرف الصحي والوقوف على آخر المستجدات والأعمال التي تتم.

وأشرفَ فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على حملات النظافة العامة والتجميل، وإزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولًا بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية، وقص وتهذيب الأشجار، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة، كما سير العمل والوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين ومدى توفير التذاكر والعلاج للمرضى، ومراجعة دفتر الحضور والانصراف بالوحدة الصحية بقرية ميت الديبة.

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