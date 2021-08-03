إخماد 137 حريقا اندلع في أكثر من 30 ولاية تركية

أعلن مسؤولون أتراك، اليوم الثلاثاء، إخماد 137 حريقًا اندلع في أكثر من 30 ولاية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات المستعرة في ساحل جنوب تركيا إلى 8 أشخاص حتى اليوم الأحد، فيما يكافح رجال الإطفاء النيران لليوم الخامس على التوالي حيث وصلت إلى المنتجعات الساحلية.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن شخصين لقيا حتفهما يوم الأحد في بلدة ماناوجات جنوب البلاد، وأن عشرة آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأفادت السلطات بأن معظم الحرائق التي تخطى عددها المئة في تركيا في الأيام الخمسة الماضية تم احتواؤها.



