الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات لـ3 دول لمواجهة تداعيات كورونا





قدم الاتحاد الأوروبي أول دفعة من المساعدات التي تقدر بالمليارات لثلاث دول، وذلك بهدف تعزيز التعافي الاقتصادي لدول الاتحاد من تداعيات جائحة كورونا.





وذهب أكبر مبلغ من المساعدات للبرتغال، ويقدر بـ 2.2مليار يورو (2.6 مليار دولار). ومن المتوقع أن تحصل البرتغال على إجمالي 16.6 مليار يورو.





وهذا يمثل تباينا واضحا بالنسبة للوكسمبورج الأصغر والأقل تضررا من جائحة كورونا، التي تلقت إجمالي 12.1 مليون يورو.





من ناحية أخرى، ستحصل بلجيكا على 770 مليون يورو من إجمالي 5.9 مليار يورو مقرر أن تحصل عليه.





وتستهدف الخطط، التي وافقت عليها المفوضية الأوروبية بالفعل في يونيو الماضي، لتسريع الانتقال للحيادية المناخية والرقمنة بالاضافة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي بعد الركود. وقد وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على الخطط في يوليو الماضي.