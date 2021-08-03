محافظ قنا: رفع الوحدة المحلية بفرشوط 80 طن مخلفات



وناشد المحافظ جموع المواطنين بضرورة مساعدة الجهات التنفيذية من خلال إلقاء المخلفات المنزلية في الأماكن المخصصة لها، وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة ومراعاة للمظهر الحضاري.



صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط قامت برفع 80 طن مخلفات تطهير ترع بناحية قرى الكوم الأحمر ورفاعة والحاج سلام من خلال تنفيذ حملات النظافة، ورفع المخلفات التي نفذتها الوحدة المحلية خلال الفترة الماضية، مؤكدا على ضرورة استمرار رؤساء الوحدات المحلية في أعمال رفع المخلفات الناتجة عن أعمال التبطين وتطهير الترع، وإزالة أي تجمعات للقمامة داخل المدن.