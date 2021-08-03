تعرف على راتب صفقة الأهلي الجديدة

أنهت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي الاتفاق مع فريق سيمبا التنزاني بشأن التعاقد مع لويس ميكيسوني لاعب فريق سيمبا التنزاني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وحصل مسئولو الأهلي على توقيع اللاعب الموزمبيقي خلال الأيام الماضية بعد ما أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالفريق الأحمر الاتفاق مع ميكيسوني على راتبه وكافة التفاصيل الخاصة بعقد الأخير.





وقال مصدر مسؤول بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي ، إن ميكيسوني سيحصل على 400 ألف دولار في الموسم الواحد مع القلعة الحمراء تزيد 500 ألف دولار مع كل موسم.





وأضاف، أن الأهلي لن يتعاقد مع أي لاعب مصري في خط الهجوم خلال الميركاتو المقبل وفكرة التعاقد مع حارس مرمى مطروحة حتى الآن وسيتم حسم هذا الملف عقب نهاية الموسم الجاري.





ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف الراحلين والمعارين خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.



