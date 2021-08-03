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جني الأرباح يفقد البورصة 7.2 مليار جنيه في ختام التعاملات
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 02:45 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، علي بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط بيعية من العرب والأجانب، و استكمالا لجنى الارباح الذى بدأ مع النصف الثانى لجلسة الامس.
وخسر رأس المال السوقي 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.859 مليار جنيه.
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88%، ليغلق عند مستوى 10726 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 2327 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4170 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 2730 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 3710 نقطة.
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