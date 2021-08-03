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عمرو عاكف: مسلسل "الديب" استغرق 4 أشهر في عمل المونتاج والجرافيكس ( خاص)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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عمرو عاكف: مسلسل الديب استغرق 4 أشهر في عمل المونتاج والجرافيكس ( خاص)
كشف عمرو عاكف مونتير مسلسل " الديب" عن كواليس تحضيرات العمل، مُشيرًا إلى أنه تواصل معه في البداية المنتج الفني فتحي إسماعيل وأحمد نادر جلال وعندما شرحوا له التفاصيل تحمس للفكرة،ووافقت على الفور لأنه يُحب العمل المختلف.

وكشف عمرو عاكف في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن المدة التي استغرقها المونتاج وجرافيكس البرومو قائلاً:" أستغرقنا أربعة أشهر في عمل الجرافيكس الخاص بالبرومو، وهذه ليست مدة طويله؛ لأن بناء الشخصيات يستغرق وقتًا طويًلا، فبدأنا برسم فريم فريم وكنا نتابع بإستمرار مع أحمد نادر تم الاستقرار على الشكل النهائي واستطعنا بناء شخصية ياسر جلال والشخصيات بأكملها 3D". 

وكشف عن الصعوبات التي واجهته أثناء العمل قائلًا:" بالرغم من التحضيرات القوية إلا أن الصعوبات كانت تكمن في أن هذا التكنيك أول مرة يتم استخدامه في الشرق الأوسط، مشيرًا إلي أن أخر شوت في البرومو هو 3D بأكمله". 

وأعرب عن سعادته بردود الأفعال بعد طرح البرومو:" الحمدلله سعدت جداً بردود الأفعال، وأكثر ما اسعدني أن الجمهور يريد مشاهدة الأشياء الجديدة ومتقبل ذلك،والجميع أصبح يريد الجديد لان هناك ملل من التقليدية مضيفًا:" احنا شركة مؤهلة لتغير شكل السينما". 


يذكر أن برومو مسلسل " الديب " قد حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند بعد أيام من طرحه، المسلسل يتكون من 8 حلقات وهو من بطولة الفنان ياسر جلال، إنتاج سينرجى،تأليف عمر عبد الحليم،إخراج أحمد جلال.
عمرو عاكف: مسلسل "الديب" استغرق 4 أشهر في عمل المونتاج والجرافيكس ( خاص)
عمرو عاكف: مسلسل "الديب" استغرق 4 أشهر في عمل المونتاج والجرافيكس ( خاص)

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