التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء علي تباين، حيث استقر المؤشر العام تقريباً عند الإغلاق، وتراجع السوق الأول بنحو 0.04%، بينما ارتفع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنسبة 0.14% و0.26% على الترتيب.





وتقلصت سيولة البورصة اليوم بنسبة 24.3% لتصل إلى 46.92 مليون دينار مقابل 62.01 مليون دينار بالأمس، كما تراجعت أحجام التداول بنحو 30.5% لتصل إلى 242.96 مليون سهم، مقابل 349.37 مليون سهم بجلسة الاثنين.





وسجلت مؤشرات 3 قطاعات ارتفاعاً اليوم يتصدرها العقارات بنمو نسبته 0.42%، بينما تراجع 9 قطاعات بصدارة المنافع بانخفاض معدله 0.88%، في حين استقر قطاع وحيد وهو التكنولوجيا.





وجاء سهم "أولى تكافل" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 15.35%، فيما تصدر سهم "السورية" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 9.33%.



