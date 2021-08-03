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التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:07 م
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء علي تباين، حيث استقر المؤشر العام تقريباً عند الإغلاق، وتراجع السوق الأول بنحو 0.04%، بينما ارتفع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنسبة 0.14% و0.26% على الترتيب.
وتقلصت سيولة البورصة اليوم بنسبة 24.3% لتصل إلى 46.92 مليون دينار مقابل 62.01 مليون دينار بالأمس، كما تراجعت أحجام التداول بنحو 30.5% لتصل إلى 242.96 مليون سهم، مقابل 349.37 مليون سهم بجلسة الاثنين.
وسجلت مؤشرات 3 قطاعات ارتفاعاً اليوم يتصدرها العقارات بنمو نسبته 0.42%، بينما تراجع 9 قطاعات بصدارة المنافع بانخفاض معدله 0.88%، في حين استقر قطاع وحيد وهو التكنولوجيا.
وجاء سهم "أولى تكافل" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 15.35%، فيما تصدر سهم "السورية" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 9.33%.
وحقق سهم "أهلي متحد - البحرين" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 7.39 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 1.24%، بينما تصدر سهم "بريق القابضة" نشاط الكميات؛ لليوم الثالث على التوالي؛ وذلك بتداول 40.96 مليون سهم مرتفعاً بنحو 14.33%.
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