نائب: افتتاح «سايلو فودز» يعكس حرص الدولة على توفير الغذاء الصحي



وأضاف «كمال»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكف على تحقيق التنمية لقطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية بالاقتصاد القومي الذي يسهم فى خلق ملايين فرص العمل للمصريين، بالإضافة إلى توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا في الصادرات الغذائية حيث استطاعت الصادرات المصرية لنموها لأكثر من 13% في النصف الأول من هذا العام وهو رقم جيد في في ظل تداعيات جائحة كورونا الذي تأثر الاقتصاد بها سواء كان ذلك في الصادرات الواردات في جميع القطاعات.



وثمن عضو مجلس الشيوخ، حديث الرئيس السيسي عن مشكلة الزيادة السكانية وعلى ضرورة زيادة وعي المواطنين بجهود التنمية المبذولة لتحسين حياة المواطنين، موضحًا أن مشكلة الزيادة السكانية تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، نظرًا لتأثيرها على عوائد التنمية الاقتصادية، والمستوى المعيشي الخاص بالسكان، فضلًا عن تأثيرها السلبي علي حق المواطن في الحصول على العديد من الخدمات بمستوى عال من الجودة بقطاع التعليم والصحة والحد من الفقر.



ولفت «كمال»، إلى أن الدولة نجحت خلال الأعوام القليلة الماضية في إطلاق أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وكان النجاح على كافة الأصعدة تنمويًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مضيفًا أنه مما لا شك فيه أن ما يحدث من مشروعات تنموية هي لتحسين الخصائص السكانية وسينعكس في القريب العاجل على معدلات النمو السكاني المتسارع، لأن الارتقاء بجودة الحياة له تأثير مباشر على ضبط النمو السكاني.



أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المدينة الغذائية «سايلو فودز» بمحافظة المنوفية، يعكس حرص القيادة السياسية والدولة على توفير الغذاء الصحي للمصريين، فضلًا عن تحقيق استقرار وانخفاض للأسعار في الأسواق المحلية وخلق تنافسية عالمية للمنتجات الغذائية المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تحاول تنفيذ استراتيجية تنفيذ الأمن الغذائي والوصول لمستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي بالسلع الزراعية كما تحاول الوصول لخطوات متقدمة نحو التصدير.