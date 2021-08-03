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محافظ الشرقية يتفقد سوق الثلاثاء الجديد للمواشي بطريق المسلمية ببردين

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي تفقد قطعة الأرض التي تم تخصيصها للسوق بمساحة 5 فدان بطريق عزبة المسلمية التابعة للوحدة المحلية ببردين، وذلك للوقوف على أي مشكلات قد تواجه تجار المواشي وتوفير كافة إحتياجاتهم، في حضور الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق.

والتقى المحافظ بعدد من التجار وتعرف منهم عن مدي رضاهم عن المكان الجديد، مؤكدًا أنه لن يتواني في توفير سبل الدعم اللازم لإستمرار عمل السوق وتوفير كافة الخدمات به لتحقيق راحتهم واستمرارا لأعمال البيع والشراء.

كما كلف محافظ الشرقية المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع اداره نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام لتنفيذ أعمال الفصل المساحي لقطع الأراضي المجاورة للسوق لبحث إمكانية عمل محاور مرورية جديدة، والبدء فورًا في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية المصرف المجاور للطريق المؤدي للسوق الجديد وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطريق لاستيعاب الحركة المرورية وحفاظا علي سلامة المواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أن السوق بمكانه الجديد يأتي تماشيا مع خطه المحافظة لنقل الأسواق العشوائية خارج المدن والقضاء علي المشاكل المرورية وإنشاء أسواق حضارية جديدة يراعى فيها اشتراطات السلامه والصحه المهنيه والأمن الصناعي للوقايه من حدوث أي كوارث حفاظا علي الارواح والممتلكات.

قدم التجار الشكر لمحافظ الشرقية على قراره الصائب بنقل سوق المواشي من مكانه القديم للمكان الجديد، مؤكدين إرتياحهم لهذا المكان الجديد والذى يوفير عليهم مشقة التنقل داخل المدينة.

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