Advertisements

عاجل.. منتخب اليد يكتب التاريخ ويسحق ألمانيا 31-25 ويتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:09 م
منتخب مصر
منتخب مصر
علي نبوي
Advertisements
تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نصف نهائي بطولة أولمبياد طوكيو 2020 بعدما حقق الفوز على ألمانيا بنتيجة 31-25 في مباراة الدور ربع النهائي.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى بتقدم منتخب مصر بنتيجة 16-12.

وفي الشوط الثاني استمرت السيطرة لرجال المنتخب المصري ونجحوا في إنهاء اللقاء لصالحهم بنتيجة 30-24.

وشهدت المباراة تألق عدد كبير من نجوم منتخب مصر في مقدمتهم الحارس كريم هنداوي "كاتونجا" ويحيى خالد وعلي زين.

وأصبح منتخب مصر أول المنتخبات العربية التي تتأهل لنصف نهائي الأولمبياد ليكتب التاريخ ويضرب موعدًا مع فرنسا في الدور نصف النهائي للأولمبياد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر المانيا

أخبار تهمك

عاجل.. مصطفى حسن يتأهل إلى نهائي دفع الجلة بأوليمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس غزل المحلة يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يحسم مصير "كامبوس"

منذ أقل من ساعتين

أليو ديانج يطلب الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. منتخب اليد يكتب التاريخ ويسحق ألمانيا 31-25 ويتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

منذ 9 دقائق

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية

منذ نصف ساعة

عاجل.. موقف رمضان صبحي النهائي من الأنتقال للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

الغندور يفجرها: 3 عيوب فنية مؤثرة في رمضان صبحي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على راتب صفقة الأهلي الجديدة

منذ ربع ساعة

موضوعات متعلقة

شوقي غريب يحقق انجازًا تاريخيًا بعد تأهل الفراعنة لـ"طوكيو 2020"

مصر تهزم الجزائر وتتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

مصر ضد تونس.. مشوار منتخب الفراعنة حتي بلوغ نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

مصر تقهر تونس في عقر دارها وتتوج بلقب إفريقيا وترافق أبناء شوقي غريب للأوليمبياد

يد مصر تواجه البرتغال في أولى مبارياتها بأولمبياد طوكيو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:09 م

عاجل.. منتخب اليد يكتب التاريخ ويسحق ألمانيا 31-25 ويتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية

02:49 م

تعرف على راتب صفقة الأهلي الجديدة

03:03 م

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

11:15 ص

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

11:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس