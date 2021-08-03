عاجل.. منتخب اليد يكتب التاريخ ويسحق ألمانيا 31-25 ويتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نصف نهائي بطولة أولمبياد طوكيو 2020 بعدما حقق الفوز على ألمانيا بنتيجة 31-25 في مباراة الدور ربع النهائي.





الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى بتقدم منتخب مصر بنتيجة 16-12.





وفي الشوط الثاني استمرت السيطرة لرجال المنتخب المصري ونجحوا في إنهاء اللقاء لصالحهم بنتيجة 30-24.





وشهدت المباراة تألق عدد كبير من نجوم منتخب مصر في مقدمتهم الحارس كريم هنداوي "كاتونجا" ويحيى خالد وعلي زين.





وأصبح منتخب مصر أول المنتخبات العربية التي تتأهل لنصف نهائي الأولمبياد ليكتب التاريخ ويضرب موعدًا مع فرنسا في الدور نصف النهائي للأولمبياد.



