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الإطاحة بشبكة إرهابية كبيرة فى محافظة كركوك العراقية

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:15 م
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات
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أطاحت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، بشبكة ارهابية كبيرة فى الأنبار، كانت تخطط لتنفيذ هجمات فى الاماكن العامة خلال عيد الاضحى الماضي، ووفقًا لوكالة الانباء العراقية "واع".

 

وأصدر الداخلية العراقية، بيانًا قالت فيه: "بعد اطاحتها بشبكة ارهابية كبيرة فى محافظة كركوك من المسؤولين عن تفجيرات سوق الوحيلات بمدينة الصدر، وبعد متابعة استخبارية دقيقة، وتعقب امنى واستخبارى، نجحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية من الايقاع بخلية ارهابية ثانية فى الأنبار".

 

وكانت الخلية الإرهابية تخطط لـ "تنفيذ هجمات فى الاماكن العامة والمزدحمة لاستهداف الابرياء الآمنين خلال عيد الاضحى الماضي .

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