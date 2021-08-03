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خبيرة : توقعات بإرتفاع جاذبية البورصة بعد تعديلات جديدة علي أنظمة التداول

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:11 م
حنان رمسيس
حنان رمسيس
نيفين سمير
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قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أنه بعد الأداء المتميز لمؤشرات البورصة خلال شهر يوليو وتوقع استمرار الإداء الايجابي خلال جلسات شهر اغسطس فالبورصة بصدد تطوير القطاعات والمراجعة الدورية للمؤشرات ومراجعة القوائم المتخصصة للعمل بها في شهر اغسطس .

وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر " أن الهدف من المراجعة والتطوير هو تحقيق الاستقرار والتنوع لمكونات المؤشرات والحفاظ علي جاذبيتها الإستثمارية.

وتابعت،  قرر مجلس إدارة البورصة المصرية إعتماد وتفعيل التعديلات الكاملة على أنظمة التداول بالبورصة المصرية والخاصة بأسس ومحددات احتساب سعر الإغلاق، على أن يتم العمل بها مطلع سبتمبر المقبل
تعتمد المنهجية الجديدة في إحتساب سعر الإغلاق اللحظي على المتوسط المرجح بالكميات المتحرك بالزمن لمدة 30 دقيقة Moving VWAP، وذلك بدلاً من الطريقة الحالية التي تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات طوال فترة جلسة التداول اليومية. 

وتتضمن المنهجية الجديدة أيضاً إستحداث جلسة مزاد لتحديد سعر إغلاق الأوراق المالية Pre-close auction، وذلك قبل نهاية جلسة التداول وخلال آخر نصف ساعة، على أن يتم تحدد إدارة البورصة موعد جلسة المزاد تحديداً خلال الأسبوع المقبل، وإذا ما نتج عن جلسة المزايدة سعر جديد للإغلاق يتم السماح بعمليات نقل الملكية لمدة تحددها البورصة قبل الساعة 2.30 وبعد جلسة المزاد على سعر الإغلاق الناتج عن جلسة المزاد، وتسمى Trade-at-close، وفي حال عدم تحقيق جلسة المزايدة سعر إغلاق جديد، فسيتم السماح بنقل الملكيات عند أخر سعر متوسط مرجح متحرك Moving VWAP خلال جلسة الـ Trade-at-close.

تأتي هذه التعديلات تماشياً مع أفضل الممارسات في معظم البورصات المتقدمة والناشئة والتي تعتد بأنظمة المزايدة في تحديد سعر الإغلاق، وفي حال عدم تحقيق سعر إغلاق إثر المزايدة يتم الارتكان إلى آخر سعر تداول.

وتوقعت الخبيرة أن تؤتي هذه التعديلات بمنافع كبيرة للمتعاملين من المؤسسات الإستثمارية، فعملية تطوير منهجية تحديد سعر إغلاق الأوراق المالية المتداولة، لا تأتي فقط لمواكبة أفضل التطورات في مجال تكنولوجيا البورصات، إنما أيضاً لزيادة معدلات الإستثمار المؤسسي، حيث أشارت وطالبت المؤسسات الاستثمارية إلى احتياج السوق المصري لتطوير احتساب سعر الإغلاق لزيادة الاستثمارات المؤسسية التي تتبع أداء مؤشرات السوق "Index trakers".

كما شملت التعديلات على النظام توحيد نسبة التغير اليومي لأسعار الأوراق المالية المقيدة لتكون على مدار اليوم بالكامل في كامل جلساته مجتمعه والتي تشمل جلسة المزاد ما قبل الفتح وجلسة التداول المستمر وجلسة المزاد لتحديد سعر الإغلاق لتكون 20% على مدار اليوم بالكامل، وهي آخر الإجراءات الاحترازية التي كانت مطبقة بعد ثورة عام 2011.

وتتيح الفترة من الآن وحتى التفعيل رسمياً للتعديلات المرتبطة بتحديد سعر الإغلاق وكذا الحدود السعرية مطلع سبتمبر المقبل، الوقت الكافي لكافة الأطراف ذات العلاقة من شركات عاملة وموردين بيانات لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية المطلوبة.

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