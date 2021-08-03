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أولمبياد طوكيو.. تعرف على منافس مصر في نصف نهائي كرة اليد

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:21 م
منتخب اليد
منتخب اليد
علي نبوي
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حجز منتخب مصر لكرة اليد بطاقة الصعود لنصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 بعدما حقق الفوز على ألمانيا في الدور ربع النهائي 31-26.

مباراة اليوم للمنتخب المصري شهدت تألق لافت لنجوم الفراعنة وفي مقدمتهم الحارس كريم الهنداوي وعلي زين ويحيى خالد.

وتمكن منتخب مصر من فرض سيطرته على مجريات اللقاء حيث أنهى الشوط الأول لصالحه بفارق 4 أهداف بنتيجة 16-12 وفي الثاني أنهى المباراة لصالحه بنتيجة 31-26.

وضرب منتخب مصر موعدًا مع فرنسا في مباراة الدور نصف النهائي فيما سيكون النصف النهائي الثاني بين الدنمارك وإسبانيا.

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