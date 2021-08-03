النيابة تباشر التحقيق في وفاة مسن أمريكي داخل فندق بالجيزة

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة وفاة سائح امريكي مسن داخل أحد الفنادق الشهيرة في منطقة الهرم بالجيزة.



وأفادت التحقيقات الأولية أن المسن توفى نتيجة أزمة قلبية ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث، حيث أن الوفاة طبيعية.



وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة وانتداب خبراء الطب الشرعي لمناظرتها.



كانت أجهزة الأمن بالجيزة عثرت على جثة لسائح أمريكي الجنسية، متوفي داخل غرفته في أحد الفنادق بمنطقة الرماية.



وتبين أن المتوفى يبلغ من العمر 67 عاما، كان برفقه صديقته في غرفته بالفندق بمنطقة الهرم، وتم التحفظ على الجثة وتحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.