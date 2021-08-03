هاري ريدناب يفتح النار على هاري كين

صرح هاري ريدناب مدرب فريق تونتهام هوتسبير السابق، اليوم الثلاثاء، عن اندهاشه بسبب ما يفعله كين هذه الفترة مع فريقه الإنجليزي.





ولم يحضر كين تدريبات توتنهام اليوم، حسب ما كتبه رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس في تويتر: "موقف كين لم يتغير هذا الصباح. لم يظهر في مران توتنام لرغبته في الرحيل، والتوتر يتصاعد مع إدارة توتنام".





وانتقد ريدناب كين بشدة بسبب ما يفعله، حيث نشر موقع “فوتبول لندن” تصريحات المدرب، وقال:“كنت مندهشًا قليلًا، أنا متأكد من أنه سيحضر التدريبات يوم الثلاثاء، ولكن ما فعله ليس أفضل طريقة للرحيل حقًا، إنه محبوب للغاية في توتنهام، سيكون من العار إذا تم إفساد ذلك”.





وانتقد اللاعب قائلاً :“كين يشعر الآن أن الوقت قد حان للرحيل، ولكن عليه أن يفعل ذلك بالطريقة الصحيحة، يجب على وكلائه الجلوس مع ليفي ومحاولة حل الأمر”.





وتابع: “لم تكن تتوقع ذلك، أنا متأكد من أن مستشاريه يجتمعون مع دانييل ليفي على أي حال وتم تسوية الأمر”.





ويحبط آمال كين والسيتي قائلاً: “اذا لم يحصل ليفي على المال الذي يريده، فلن يرحل اللاعب، اذا كان يريد 150 مليون جنيه إسترليني وعرض أي ناد 130 أو 140 مليون جنيه إسترليني، فلن يحصل عليه”.





وأخبر هاري توتنهام مسبقاً عن رغبته في الرحيل، والذهاب لنادي يحصل علي ألقاب، نظراً لأن مشوار اللاعب الكروي أصبح على وشك الانتهاء، ومن الواضح أن اللاعب يلبي رغبته.





و كان من المقرر أن يذهب كين بعد العودة من أجازته القصيرة، الأمس الإثنين 2-8، إلي التدريبات الجماعية استعداداً للموسم الجديد، ولكن لم يحضر اللاعب ولم يظهر اليوم ايضاً.