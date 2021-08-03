تعرف على أسعار وشروط حفل أنغام المقبل بمركز المنارة





تستعد المطربة أنغام لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم 27أغسطس الجاري، ومن المقرر إقامته على المسرح المكشوف في مركز المنارة بالتجمع الخامس.



وتتراوح أسعار التذاكر بين 600 جنيه، و 800 جنيه، 960 جنيه، 1200 جنيه، و1600 جنيه، والـ"VIP" ٢٠٠٠ جنيه .



ويتضمن الحفل عدة شروط: وهي الحضور بملابس رسمية، ومنع دخول الكاميرات والمأكولات والمشروبات، و الأطفال الأقل من ستة سنوات، بالإضافة إلى تذكرة كاملة لمَن تجاوز عمرهم الست سنوات.