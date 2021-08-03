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تعرف على أسعار وشروط حفل أنغام المقبل بمركز المنارة

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستعد المطربة أنغام لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم 27أغسطس الجاري، ومن المقرر إقامته على المسرح المكشوف في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 600 جنيه، و 800 جنيه، 960 جنيه، 1200 جنيه، و1600 جنيه، والـ"VIP" ٢٠٠٠ جنيه .

ويتضمن الحفل عدة شروط: وهي الحضور بملابس رسمية، ومنع دخول الكاميرات والمأكولات والمشروبات، و الأطفال الأقل من ستة سنوات، بالإضافة إلى تذكرة كاملة لمَن تجاوز عمرهم الست سنوات.

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