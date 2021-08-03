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بعد حديث "السيسي".. أول تحرك من التموين بشأن رغيف الخبز

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
أحمد فشير
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تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية، مسئولية تقديم رغيف الخبز المدعن لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 53 مليار جنيه سنويا، حيث تنتج الوزارة ما بين 250 و270 مليون رغيف يوميا، يباع لأصحاب بطاقات الدعم بتكلفة 5 قروش فقط للرغيف الواحد، وزن 90 جراما، وذلك من خلال حوالى 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.

وأوضحت إحصائيات أخيرة صادرة عن التموين، أن دعم الخبز يصل إلى ما يقارب من 72 مليون مواطن مدرج ضمن منظومة دعم الخبز، وذلك بخلاف المواطنين المدرجين ضمن منظومة الدعم السلعي. 

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليًا دراسة تعديل منظومة الخبز لإقرارها قريبًا خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح المصدر لـ"الفجر"، أن الوزاة لديها طريق آخر لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي مطلق، مؤكدًا أنه سيتم التحول خلافًا لنظام الدعم النقدي والذي تعمل به الوزارة حاليًا.

وفي السياق ذاته، تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حديثًا عن سعر رغيف الخبز المدعم، مؤكدًا على حرص الدولة المصرية على توفير وتقديم وجبة غذائية مناسبة لجميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

وقال السيسي: "حان الوقت أن رغيف العيش يزيد ثمنه، مش معقول أدي 20 رغيف بثمن سيجارة، هذا الأمر يجب أن يتوقف، مش هقول إننا هنزوده أوي ولكن هذا الأمر يجب أن يتوقف"


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