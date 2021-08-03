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تونس تحبط 86 محاولة هجرة غير شرعية منذ 25 يوليو

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أحبطت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، 86 محاولة هجرة غير شرعية منذ 25 يوليو الماضي، فى تأكيد عملى وطمأنة للاتحاد الأوروبى على قدرة تونس فيما يتعلق بوقف أى أنشطة لتدفق الهجرة غير الشرعية.

 

وقد هدد راشد الغنوشى، زعيم حزب حركة النهضة الإخوانى ورئيس البرلمان المجمد فى تونس، إيطاليا ودول أوروبا بتدفق مئات الآلاف من اللاجئين خلال الأيام المقبلة، بعد إسقاط حكومة الإخوان وبرلمانهم.

 

وأكد السفير التونسي لدى إيطاليا، قدرة بلاده على التصدي لأى أنشطة غير مشروعة أو أى محاولات هجرة غير شرعية.

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هجرة غير شرعية تونس

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