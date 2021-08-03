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وزير التموين: انخفاض فاتورة استيراد القمح 13%

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال على المصيلحي وزير التموين اليوم الثلاثاء إن فاتورة استيراد القمح انخفضت 13 بالمئة في العام الجاري.

وقال علي مصيلحي في كلمة "تم عمل نظام معلوماتي متكامل لإحكام الرقابة على إدارة ونقل وتداول الأقماح، أدى ذلك كله إلي تخفيض فاتورة الاستيراد 13 بالمئة هذا العام"، بحسب "رويترز" .

وقال الوزير إن احتياطيات البلاد من القمح تكفي ستة أشهر ونصف الشهر من الاستهلاك، وإن احتياطيات السكر تكفي ستة أشهر بينما تكفي احتياطيات الزيوت النباتية خمسة أشهر ونصف الشهر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال اليوم إن الوقت حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم. وأضاف أنه لا يتحدث عن زيادة كبيرة في السعر، لكن عن أن زيادة السعر باتت ضرورة.


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