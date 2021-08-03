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"حلم الميدالية يقترب"..منتخب مصر لكرة اليد يكتب التاريخ في أولمبياد طوكيو

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:32 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
علاء خليف
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حقق منتخب مصر لكرة اليد انجازًا تاريخيًا بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي لمنافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، عقب فوزه الساحق على نظيره الألماني بنتيجة 31 – 26 في الدور ربع النهائي من البطولة.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مصر وألمانيا بتفوق منتخب الفراعنة بنتيجة 16 - 12، واستمر تفوق منتخبنا الوطني في الشوط الثاني وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة 31 - 26 ليضرب موعدا ناريا مع نظيره منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي بعدما تأهل الأخير على حساب البحرين.

انجاز تاريخي لكرة اليد المصرية في أولمبياد طوكيو

منتخب مصر لكرة اليد كتب تاريخًا جديدًا في أولمبياد طوكيو 2020 بعدما أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل للدور نصف النهائي في منافسات كرة اليد عبر تاريخ الدورات الأولمبية وبات على بعد خطوات من المنافسة على ميدالية أولمبية هذا العام.

موعد مباراة مصر وفرنسا في نصف النهائي

وتقام مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب فرنسا يوم الخميس المقبل 5 أغسطس، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية.

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