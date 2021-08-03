Advertisements

تسارع معدل التضخم في تركيا بنسب أعلى من المتوقع

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
Advertisements

تسارع معدل التضخم في تركيا للشهر الثاني في يوليو الماضي، مدفوعا بأسعار الغذاء والطاقة، مما قلل من احتمالية خفض سعر الفائدة خلال الصيف، وهو الهدف الذي يسعى إليه رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان.

وبحسب مسح أجرته وكالة "بلومبرج" للانباء، فقد ارتفعت مكاسب أسعار المستهلك لتصل نسبتها إلى18.95% بعد أن كانت تبلغ17.53% في يونيو، في نسبة تأتي أعلى من متوسط تقديرات المحللين البالغة 18.6%.

وذكرت "بلومبرج" اليوم الثلاثاء أن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.8% عما كانت عليه في يونيو.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 21.51% عن العام السابق، بالمقارنة مع 17.3% في يونيو، بسبب ارتفاع أسعار النفط.

كما أظهر مؤشر التضخم الأساسي ارتفاع الأسعار - باستثناء البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة - بنسبة 17.22% بصورة سنوية، بانخفاض عن نسبة 17.5% التي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها.

وكان البنك المركزي التركي، رفع يوم الخميس الماضي توقعاته للتضخم بنهاية العام في البلاد إلى 14.1%، مقابل 12.2% في تقريره السابق.

ومن جانبه، قال محافظ البنك، شهاب قافجي أوغلو، في اجتماع لإصدار تقرير التضخم السنوي الثالث للبنك لهذا العام، إن البنك يواصل استخدام جميع الأدوات بعزم وإصرار.

وأشار إلى أن البنك المركزي يتوقع انخفاض التضخم بشكل كبير في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.

أخبار تهمك

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. منتخب اليد يكتب التاريخ ويسحق ألمانيا 31-26 ويتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

منذ 38 دقيقة

عاجل.. مصطفى حسن يتأهل إلى نهائي دفع الجلة بأوليمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يحسم مصير "كامبوس"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على راتب صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة الا ربع

الغندور يفجرها: 3 عيوب فنية مؤثرة في رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية

منذ أقل من ساعة

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موقف رمضان صبحي النهائي من الأنتقال للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس غزل المحلة يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

أليو ديانج يطلب الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:09 م

عاجل.. منتخب اليد يكتب التاريخ ويسحق ألمانيا 31-26 ويتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

تعرف على راتب صفقة الأهلي الجديدة

03:03 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية

02:49 م

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

11:48 ص

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

11:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس