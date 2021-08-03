تسارع معدل التضخم في تركيا بنسب أعلى من المتوقع





تسارع معدل التضخم في تركيا للشهر الثاني في يوليو الماضي، مدفوعا بأسعار الغذاء والطاقة، مما قلل من احتمالية خفض سعر الفائدة خلال الصيف، وهو الهدف الذي يسعى إليه رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان.





وبحسب مسح أجرته وكالة "بلومبرج" للانباء، فقد ارتفعت مكاسب أسعار المستهلك لتصل نسبتها إلى18.95% بعد أن كانت تبلغ17.53% في يونيو، في نسبة تأتي أعلى من متوسط تقديرات المحللين البالغة 18.6%.





وذكرت "بلومبرج" اليوم الثلاثاء أن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.8% عما كانت عليه في يونيو.





من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 21.51% عن العام السابق، بالمقارنة مع 17.3% في يونيو، بسبب ارتفاع أسعار النفط.





كما أظهر مؤشر التضخم الأساسي ارتفاع الأسعار - باستثناء البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة - بنسبة 17.22% بصورة سنوية، بانخفاض عن نسبة 17.5% التي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها.





وكان البنك المركزي التركي، رفع يوم الخميس الماضي توقعاته للتضخم بنهاية العام في البلاد إلى 14.1%، مقابل 12.2% في تقريره السابق.





ومن جانبه، قال محافظ البنك، شهاب قافجي أوغلو، في اجتماع لإصدار تقرير التضخم السنوي الثالث للبنك لهذا العام، إن البنك يواصل استخدام جميع الأدوات بعزم وإصرار.





وأشار إلى أن البنك المركزي يتوقع انخفاض التضخم بشكل كبير في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.



