اسبانيا تقصي اليابان وتضرب موعدًا مع البرازيل في نهائي أولمبياد طوكيو 2020





نجح المنتخب الاسباني في تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الياباني بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء في المواجهة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الاوليمبية طوكيو 2020





سجل ماركو أسينسيو لاعب نادي ريال مدريد هدف منتخب بلاده الوحيد عند حلول الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الثاني ليقود منتخب بلاده للوصول إلى المباراة النهائية.





ومن المُنتظر أن يخوض المنتخب الاسباني مواجهة من العيار الثقيل تلك التي يواجه فيها المنتخب البرازيلي في نهائي دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.





في المقابل يلعب المنتخب الياباني بعد خسارته مواجهة اليوم ضد المنتخب المكسيكي الذي خسر هو الآخر أمام السيليساو في مباراة تحديد المركز الثالث.