قبل طرحه بالسينمات.. دنيا ماهر تنشر صورة جديدة من كواليس "الإنس والنمس"





روجت الفنانة دنيا ماهر لفيلمها الجديد "الإنس والنمس" والذي من المقرر طرحه غداً بالسينمات، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت دنيا ماهر صورة جديدة لها برفقة الفنانة عارفة عبد الرسول، وعلقت عليها قائلة :"مع الأستاذة حبيبتي المواطنة الأصيلة الإسكندرانية العظيمة عارفة عبد الرسول في كواليس" الإنس والنمس"بكرة في كل السينمات".



فيلم "الإنس والنمس" بطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، سليمان عيد، محمود حافظ، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة