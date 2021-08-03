تفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بميناء غرب بورسعيد



وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 16 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر وصول سفينتين. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين.



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول السفينة ATLANTIC ROSE التى ترفع علم بالو ويبلغ طولها 136 متر والغاطس 7.7 متر وذلك لتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بالميناء.