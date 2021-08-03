Advertisements

تفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بميناء غرب بورسعيد

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول السفينة ATLANTIC ROSE التى ترفع علم بالو ويبلغ طولها 136 متر والغاطس 7.7 متر وذلك لتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بالميناء.
 
وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 16 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر وصول سفينتين. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن  المنتظر دخول سفينتين.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قناة السويس رأس ماشية حية رأس ماشية تفريغ رأس ماشية

أخبار تهمك

تعرف على راتب صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد حديث "السيسي".. أول تحرك من التموين بشأن رغيف الخبز

منذ ساعة و 23 دقيقة

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية

منذ ساعتين

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موقف رمضان صبحي النهائي من الأنتقال للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. منتخب اليد يكتب التاريخ ويسحق ألمانيا 31-26 ويتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

حارس الأهلي مطلوب في فاركو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس غزل المحلة يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. مصطفى حسن يتأهل إلى نهائي دفع الجلة بأوليمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تفريغ 5900 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

تفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية و5600 طن رخام بميناء غرب بورسعيد (صور)

ميناء غرب بورسعيد يستقبل 5 آلاف رأس ماشية حية

تفريغ 5000 رأس ماشيه حيه بميناء غرب  بورسعيد

تفريغ 930 سيارة بميناء غرب بورسعيد

تفريغ 964 طن حديد بميناء غرب بورسعيد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:09 م

عاجل.. منتخب اليد يكتب التاريخ ويسحق ألمانيا 31-26 ويتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

تعرف على راتب صفقة الأهلي الجديدة

03:03 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية

02:49 م

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

11:48 ص

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

11:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس