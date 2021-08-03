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توقيع إتفاقية تجديد وتطوير الشراكة الإستراتيجية بين الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" وشركة "روتانا"

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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وقّع وزير الإعلام المصري الأسبق ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" اللواء/ أحمد أنيس، والدكتور/ وليد عرب هاشم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجموعة روتانا الإعلامية، عقدًا لتجديد و تنمية الشراكة الإستراتيجية طويلة الأجل بين مجموعة "روتانا" وشركة "نايل سات".

وبناءً عليه، فقد تمّ نقل جميع ترددات قنوات روتانا التلفزيونية والإذاعية FM، إلى القمر المصري "نايل سات ٢٠١" على تردد ١٢٢٢٦ أفقي، على الموقع المداري ٧ غرب والذي يغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في الأول من آغسطس الحالي، بدأ العمل بالتردّد الجديد لشبكة قنوات روتانا بعد البث التجريبي الذي بدأ منذ ١ مايو الماضي. 

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة سوف تمثّل امتداداً مستقبلياً في العام المقبل لقمر "نايل سات" الجديد ٣٠١ على نفس المدار ونفس الترددات بالإضافة إلى الترددات الجديدة، ولكن بإمكانيات تقنية متقدمة وخدمات جديدة ومناطق تغطية جديدة تشمل جنوب القارة الأفريقية ومنابع النيل.
تعدّ مجموعة روتانا واحدة من كبرى المؤسسات الإعلامية التلفزيونية في العالم العربي، حيث تمتلك مكتبة أفلام عربية تحتوي على أكثر من 1700 فيلم سينمائي من أفلام الزمن القديم إلى أحدث الأفلام السينمائية، وتستحوذ على أضخم مكتبة أفلام عربية في العالم.

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