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حملات لإزالة التعديات والنظافة وتوصيل خطوط الغاز بقرى مركز المنيا

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:48 م
جانب من أعمال الوحدات المحلية
جانب من أعمال الوحدات المحلية
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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نفّذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات مكبرة، بنطاق المركز، للنظافة، ورفع مخلفات القمامة والتراكمات من نقاط التجميع، ونقلها بمعدات الوحدة المحلية للظهير الصحراوي.

وشملت الحملات، الوحدة المحلية بصفط الخمار، ومدخل عزبة سلطان باشا، ودمشاو هاشم، وتشجير طريق مصر أسوان الزراعي، ونقطة تجمع شارع الفخورة، وأمام النفسية وأمام ترعة كوم الزهيري وشارع المجرى ورى الأشجار المنزرعة بطريق المحيط بقرية بنى أحمد الغربية، ومتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات، بحي وسط المدينة، إلى جانب رفع الإشغالات بنطاق حي جنوب المنيا. كما تابعت الوحدة المحلية بقرية بنى أحمد الغربية، أعمال توصيل خط الغاز للمناطق المحرومة داخل القرية.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 51 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى وأحياء المنيا خلال شهر يوليو الماضي بنسبة ٥٥% ارتفاع عن شهر يونيو الماضي.

جتء ذلك في ضوء تشديد اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا بضرورة التصدي لأي حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بيد من حديد، حتى لا يستهين أحد بالتعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وقال رئيس مركز ومدينة المنيا إنه تمت الإزالة الفورية لـ 25 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 12 قيراطا و5 أسهم.

كما أزالت الأجهزة المختصة 9 حالة مباني بمساحة 910 م وإزالة 4 حالات تعدي على حرم الطريق العام بمساحة 47 مترا، وتم منع 13 حالة تعدي في المهد لمخالفات البناء بمساحة 888 مترا.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تنفيذا لقرار رئيس الوزراء وتنفيذ القانون على كل من يخالف القوانين المنظمه للبناء.

وشدد اللواء ياسر محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينه المنيا بمتابعة أعمال النظافة وتكثيف الحملات لرفع المخلفات والتراكمات من جميع شوارع القري والأحياء، حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وتوفير بيئه صحية للمواطنين لتقديم أفضل الخدمات لهم.

وقال حماده جمعة، رئيس قريه دمشير، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إنه تم رفع 25 طنا من المخلفات والتراكمات من المدخل البحري لعزبة زكريا إلى عزبة الشيخ علاء، للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

ولفت أشرف فرغلي، رئيس قرية نزلة حسين التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا إلى أنه تم رفع 15 طن قمامة ومخلفات في مربع مدراس النيل للحفاظ على سلامة المواطنين والطلاب.

كما واصلت الوحدة المحلية بقرية بني أحمد الغربية جهودها المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة برئاسة أحمد عمران، حيث تم رفع 15 طن من المخلفات والتراكمات من نقطه التجمع شارع الفخورة - النفسية - شارع ترعة الزهير وشارع المجري ونقلها إلى المقالب العمومية.

كما قام قسم التجميل بالقرية بري الأشجار للحفاظ على المظهر الجمالي للقرية. كما تابع عمران أعمال توصيل خط الغاز الطبيعى بالقرية، موجها بسرعة إنهاء الأعمال حتى يتم تقديم الخدمة فى أقرب وقت للمواطنين لتوفير حياة كريمة لهم.

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