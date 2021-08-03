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أزهري: يجوز للرجل منع زوجته من زيارة أهلها في هذه الحالة (فيديو)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:58 م
رقية جمال
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قالت سيدة تُدعى أسماء فاروق، من القليوبية، إن زوجة شقيقها تزوجته بالسحر، وتسببت في وفاة والدتها بعد استيلائها على منزلهم، ثم سجن والدها، وأشارت إلى وجود مشكلة بينها وبين زوجها لرفضه زيارة والدها في السجن، متسائلة: "ما حكم منع الزوج لزوجته من زيارة والدها بالسجن؟".

من جانبه، أجاب الشيخ أحمد المالكي، أحمد علماء الأزهر الشريف،، خلال حواره ببرنامج "بيت دعاء" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن السحر أصبح شماعة نعلق عليها جميع مشاكل حياتنا، مع اللجوء لشيوخ ينصبون على الناس لفك هذا السحر، والأصح أن نتجه لذكر الله وقراءة القرآن الكريم.

وتابع "المالكي"، أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها إلا إذا كان يترتب على الزيارة شر كبير، معقبًا: "بتروح عند بيت أهلها ترجع الدنيا مقلوبة وخراب بيت".

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