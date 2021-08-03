Advertisements

قرار جديد بشأن مستقبل ديمبيلي مع برشلونة

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
هايدي يسري
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حدوث تغييرات جديدة في مستقبل الفرنسي عثمان ديمبيلي مع فريقه برشلونة.

وأكدت صحيفة “سبورت“ الإسبانية: “إن عثمان ديمبيلي يستعد لتجديد عقده مع برشلونة من أجل البقاء مع الفريق لسنوات أخرى.”

وذكرت الصحيفة الأسبانية: “تتفاوض إدارة برشلونة في الوقت الحالي مع وكيل أعمال ديمبيلي، ويبدو أن الأمور تجري بشكل جيد، بالرغم أن الفريق الكتالوني يريد تمديد عقد المدافع لسنة واحدة أو سنتين على الأكثر، ويتم مناقشة الآن إمكانية تخفيض الراتب أيضاً بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.”

وكانت الأخبار تنتشر منذ فترة عن أمكانية رحيل اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الحالية، لكي يستفاد النادي من الصفقة، بدلاً من بيعه مجاناً الصيف المقبل، حيث ينتهي عقد اللاعب مع الفريق الكتالوني الموسم القادم.

أخبار تهمك

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على راتب صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موقف رمضان صبحي النهائي من الأنتقال للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس غزل المحلة يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. مصطفى حسن يتأهل إلى نهائي دفع الجلة بأوليمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. منتخب اليد يكتب التاريخ ويسحق ألمانيا 31-26 ويتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 6 ساعات

بعد حديث "السيسي".. أول تحرك من التموين بشأن رغيف الخبز

منذ ساعة و 21 دقيقة

حارس الأهلي مطلوب في فاركو

منذ أقل من ساعة

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 16 ساعة

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية

منذ ساعتين

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:09 م

عاجل.. منتخب اليد يكتب التاريخ ويسحق ألمانيا 31-26 ويتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

تعرف على راتب صفقة الأهلي الجديدة

03:03 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية

02:49 م

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

11:48 ص

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

11:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس