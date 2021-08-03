قرار جديد بشأن مستقبل ديمبيلي مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حدوث تغييرات جديدة في مستقبل الفرنسي عثمان ديمبيلي مع فريقه برشلونة.





وأكدت صحيفة “سبورت“ الإسبانية: “إن عثمان ديمبيلي يستعد لتجديد عقده مع برشلونة من أجل البقاء مع الفريق لسنوات أخرى.”





وذكرت الصحيفة الأسبانية: “تتفاوض إدارة برشلونة في الوقت الحالي مع وكيل أعمال ديمبيلي، ويبدو أن الأمور تجري بشكل جيد، بالرغم أن الفريق الكتالوني يريد تمديد عقد المدافع لسنة واحدة أو سنتين على الأكثر، ويتم مناقشة الآن إمكانية تخفيض الراتب أيضاً بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.”





وكانت الأخبار تنتشر منذ فترة عن أمكانية رحيل اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الحالية، لكي يستفاد النادي من الصفقة، بدلاً من بيعه مجاناً الصيف المقبل، حيث ينتهي عقد اللاعب مع الفريق الكتالوني الموسم القادم.