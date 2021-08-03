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حارس الأهلي مطلوب في فاركو

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:57 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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يخطط مسؤولو نادي فاركو، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، للتعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع مطلع الموسم الجديد.

ووضع مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق فاركو، خريطة الفريق التعاقدية وتم طرح اسم مصطفى شوبير من ضمنهم، للظفر بخدماته الفنية.

ومن المنتظر ان تشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين إدارة فاركو والأهلي بشأن ضم مصطفى شوبير.

وكان نادي فاركو قد أرسل خطابا للنادي يطلب فيه التعاون معهم في بعض الصفقات.

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نادي فاركو مصطفى شوبير حارس الاهلي الاهلي

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