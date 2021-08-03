البابا تواضروس يستقبل ملك مقاطعة إيرو النيجيرية







تحدث قداسة البابا أثناء اللقاء عن مصر وتاريخها العريق وكذلك تاريخ الكنيسة القبطية الارثوذكسية. وشكر جلالته على تعاونه ودعمه للكنيسة القبطية لإنشاء مستشفي في مدينة لاجوس التي تقع في مقاطعة إيرو، وذلك لخدمة شعب نيجيريا.



وفي ختام الزيارة تم تبادل الهديا بين قداسة البابا وجلالة الملك والتقطت الصور تذكارية.



حضر اللقاء نيافة الأنبا بولس أسقف عام الكرازة في أفريقيا الذي تربطه علاقة محبة ومودة بملك "إيرو".

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ظهر اليوم الثلاثاء في المقر البابوي بالقاهرة ‏His Royal Majesty، Oba AbdulWasiu Gbolahan Lawal ملك مقاطعة إيرو النيجيرية وبرفقته أسرته، الذي حرص على لقاء قداسة البابا للتعارف خلال زيارته الحالية لمصر.