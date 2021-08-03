"الزيادة تأخرت ٣٠ سنة".. تصريح هام لـ "المخابز" بشأن سعر رغيف الخبز





أكد عطيمة حماد، رئيس شعبة المخابز في مصر، على أن قطاع صناعة رغيف الخبز يعمل طبقًا لاستراتيجية الدولة المصرية مقابل الحصول على هامش ربح، قائلاً: "اللي الدولة هتقول عليه هيتم تنفيذه".





وعلق حماد خلال تصريحات لـ"الفجر"، على حديث الرئيس السيسي عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم: "القرار تأخر ٣٠ سنة".





وأضاف رئيس شعبة المخابز، أنه إلى الآن لم يتم أي تغيير في تسعيرة رغيف الخبز، ويستمر العمل بواقع ٥ قروش للرغيف الواحد، مشيرًا إلى أن أي تحريك سيتم وفقًا لاجتماع لجنة من الجهات المعنية وطبقًا لقرارت مدروسة.





وفي السياق ذات، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: المصري خلال افتتاح شركة سايلو فوودز: "الكلام ده لازم نعيد تنظيمه بشكل مناسب.. رغيف العيش بيكلفنا 65 قرشا وهذا الأمر لازم يتوقف".



