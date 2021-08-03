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"الزيادة تأخرت ٣٠ سنة".. تصريح هام لـ "المخابز" بشأن سعر رغيف الخبز

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
أحمد فشير
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أكد عطيمة حماد، رئيس شعبة المخابز في مصر، على أن قطاع صناعة رغيف الخبز يعمل طبقًا لاستراتيجية الدولة المصرية مقابل الحصول على هامش ربح، قائلاً: "اللي الدولة هتقول عليه هيتم تنفيذه". 

وعلق حماد خلال تصريحات لـ"الفجر"، على حديث الرئيس السيسي عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم: "القرار تأخر ٣٠ سنة". 

وأضاف رئيس شعبة المخابز، أنه إلى الآن لم يتم أي تغيير في تسعيرة رغيف الخبز، ويستمر العمل بواقع ٥ قروش للرغيف الواحد، مشيرًا إلى أن أي تحريك سيتم وفقًا لاجتماع لجنة من الجهات المعنية وطبقًا لقرارت مدروسة. 

وفي السياق ذات، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: المصري خلال افتتاح شركة سايلو فوودز: "الكلام ده لازم نعيد تنظيمه بشكل مناسب.. رغيف العيش بيكلفنا 65 قرشا وهذا الأمر لازم يتوقف".

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