حاضنة أعمال اقتصاد وعلوم سياسية تفتتح دورة الاحتضان السابعة بدعم يصل لـ 200 ألف جنيه

تواصل حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وتحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، دعم رواد الأعمال الشباب، حيث أعلنت افتتاح دورة الإحتضان السابعة والتي تستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 35 عامًا من أصحاب الأفكار والمبادرات الإبداعية الخلاقة والقادرة على المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي، والذي يُعد استكمالًا للدور الذي تلعبه الحاضنة في ترجمة خطة الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 في نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، كونها أول حاضنة أعمال تؤسس داخل جامعة حكومية مصرية.





ودعا الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الشباب الذين تنطبق عليهم الشروط ويمتلكون أفكار ومشروعات للإستفادة من الخدمات التي تقدمها الحاضنة والدعم الفني واللوجستي والتدريبي والمالي والذي يعينهم على تطوير أفكارهم ومشروعاتهم بما يجعلها قادرة على تحقيق النجاح المنشود ومن ثم تعزيز قدرتها على التأثير الإيجابي في الاقتصاد الوطني، مشيدًا بقيمة ما يُمكن لرواد الأعمال تحقيقه في دعم الاقتصادات الوطنية من توفير احتياجات السوق المحلي والإقليمي بالإضافة إلى ما توفره مشروعاتهم من فرص عمل فضلًا عن التأثير الإيجابي والتشجيع المباشر للآخرين على التفكير الإبداعي والابتكاري لإيجاد فرص العمل الملائمة بعيدًا عن الوظائف النمطية التقليدية التي لم تعد متاحة في عالم متغير تحكمه الثورة التكنولوجية عمومًا وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي خصوصًا.





وفي هذا السياق، قالت الدكتورة هبة مدحت زكي، المدير التنفيذي للحاضنة، إن الشباب الذين تنطبق عليهم شروط الحاضنة ويمتلكون أفكارًا ومشروعات يمكنهم التسجيل في دورة الاحتضان السابعة من الآن وحتى 28 أغسطس الجاري، كما لفتت إلى أن الشروط تتضمن العمر وأن يكون الفريق مكون من فردين على الأقل أحدهم يتمتع بخبرة عملية لمدة عامين، والتزام 2 من أعضاء الفريق بحضور المعسكر التدريبي وتخصيص 12 ساعة اسبوعيًا للبرنامج لحضور جلسات الإرشاد والتوجيه التي تنظمها الحاضنة للمشروعات التي يتم قبولها في دورة الاحتضان





وتابعت «زكي» في تصريح صحفي، نقدم لأصحاب المشروعات المحتضنة العديد من الخدمات منها الدعم المادي الذي يصل لـ 50 ألف جنية والدعم العيني الذي يصل لـ 150 ألف جنية والمتمثل في مجموعة الامتيازات المقدمة من الحاضنة، مثل تطوير النماذج الصناعية للمشروع ، و توفير مساحة عمل للشركات من خلال مساحة العمل المشتركة بمقر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والإرشاد والتوجيه على مدار فترة الحضانة البالغة 20 أسبوعًا من خلال التعامل مع فريق من المحترفين ذوي الخبرة، وإمكانية عرض الأفكار في المؤتمرات والفعاليات المختلفة الخاصة بريادة الأعمال.





وواصلت، نستهدف في دورة الاحتضان الجديدة مجموعة من المجالات المختلفة منها تكنولوجيا الأجهزة والاقتصاد الأخضر و تقنية Fintech و إحلال الواردات والاقتصاد الإبداعي والاقتصاد الدائري، وتسهيلًا على الشباب فإننا نقوم بالرد على كافة الاستشارات والأسئلة الخاصة بالمتقدمين في دورة الاحتضان الجديدة من خلال أدوات التواصل المختلفة مع الحاضنة مثل الايميل وصفحتنا على الفيس بوك وكذلك الموقع الرسمي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.