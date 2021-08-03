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برلماني: مدينة "سايلو فودز" تستهدف تحقيق الأمن الغذائي

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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أشاد النائب حسام زكي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، مشيرًا إلى أنها تستهدف تحقيق الأمن الغذائي على مستوي مصر والوطن العربي مما يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري.


وأضاف "زكي" في بيان له، اليوم، أن هذه المدينة تُعد من المشروعات القومية العملاقة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك في إطار خطة الدولة لرفع التنمية الصناعية داخل مصر، مؤكدًا أنها سوف تسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والعالمية وتقليل الاعتماد على المنتجات التي يتم استيرادها مما يدعم المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية.


وأشار عضو اقتصادية النواب، إلى أن افتتاح المشروعات القومية الكبري يساعد في خلق ملايين فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة، فضلًا عن ارتفاع معدلات الإنتاج، مؤكدًا أن الرئيس حريص على تنمية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية المرتبطة مباشرةً بالاقتصاد القومي.


وكان قد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات محافظة المنوفية، فضلًا عن عدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا".

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