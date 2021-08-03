Advertisements

للساخرين من فرحة هاجر أحمد وزوجها... كفوا عن سخافتكم

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements




شاركت الفنانة المصرية هاجر أحمد، متابعيها بالصور الأولى لها هي وزوجها رجل الأعمال أحمد الحداد من رحلة شهر العسل، حيث التقطت بعض الصور لهما على أحد الشواطيء.

وأطلت الفنانة الشابة برفقة زوجها، في لحظات من الرومانسية، وبدت سعيدة بأجواء المحبة بينهما، وعلقت على هذه الصورة بأنها محظوظة.

لم يكن في الصور شيئاً غريباً، بل كانت كلها مفعمة بالمحبة والرومانسية الحالمة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت مهنئين إياهما بزواجهما وتمنّوا لهما السعادة الأبدية.

ولكن كعادة السوشيل ميديا، دائماً ما تضم شخصيات لا تريد سوى الهجوم واختلاق الأزمات والجدل والأجواء المشحونة بالسخرية والتنمر، وبناءً على ذلك، قررت هذه الفئة إفساد فرحة العروسين، بالتعليقات السخيفة على إحدى الصور التي نشرتها العروس.

وتكمن تفاصيل الجريمة التي ارتكبها زوج هاجر أحمد، هو وضعه ليديه على رقبتها أثناء الصورة، لتقم الدنيا بعدها ولا تقعد، وإذ بهذه التعليقات الساخرة منه تنطلق عبر صفحتها، ساخرين من تصرفه بأنه يحاول أن يخفي جسدها عن الكاميرا، وانتقدوا ملابسها بأساليب جارحة.

ووسط كل هذه الضجة الفارغة، حاولنا أن نبحث عن الجرم الذي ارتكبه الزوج، وعن السر في كل هذه السخرية، لم نجد سوى إجابة واحدة وهي أن السوشيل ميديا باتت ملجأ لبعض العقليات المريضة التي تتلذذ بجرح الآخرين وإفساد سعادتهم والتدخل في أمورهم الخاصة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. مصطفى حسن يتأهل إلى نهائي دفع الجلة بأوليمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس غزل المحلة يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بعد حديث "السيسي".. أول تحرك من التموين بشأن رغيف الخبز

منذ أقل من ساعتين

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستبعد محمد الشناوي من مواجهة الأهلي ودجلة

منذ أقل من ساعة

تعرف على راتب صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الشناوي مع الفريق

منذ 19 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. منتخب اليد يكتب التاريخ ويسحق ألمانيا 31-26 ويتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. موقف رمضان صبحي النهائي من الأنتقال للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

حفلة على السوشيل ميديا بعد سقوط مصر أمام السعودية (صور)

ميريهان حسين تغني لجمهورها "الدنيا لو جارحة" للكينج محمد منير (فيديو)

بعد وضعها ابنتها الثالثة.. نانسي عجرم تتعرض للتحرش (صور)

"في يوم وليلة".. جوهرة على مسرح "الترند" بفيديوهات فاضحة تعرف على القصة الكاملة(صورة)

"انا لما حبيبتي هتكبر".. منة عرفة "تاكل الجو" وتحقق نبؤة أحمد حلمي (صور وفيديو)

شاهد.. هاجر الشرنوبي تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:59 م

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الشناوي مع الفريق

عاجل.. منتخب اليد يكتب التاريخ ويسحق ألمانيا 31-26 ويتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

03:09 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية

02:49 م

تعرف على راتب صفقة الأهلي الجديدة

03:03 م

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

11:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس