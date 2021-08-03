للساخرين من فرحة هاجر أحمد وزوجها... كفوا عن سخافتكم









شاركت الفنانة المصرية هاجر أحمد، متابعيها بالصور الأولى لها هي وزوجها رجل الأعمال أحمد الحداد من رحلة شهر العسل، حيث التقطت بعض الصور لهما على أحد الشواطيء.



وأطلت الفنانة الشابة برفقة زوجها، في لحظات من الرومانسية، وبدت سعيدة بأجواء المحبة بينهما، وعلقت على هذه الصورة بأنها محظوظة.



لم يكن في الصور شيئاً غريباً، بل كانت كلها مفعمة بالمحبة والرومانسية الحالمة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت مهنئين إياهما بزواجهما وتمنّوا لهما السعادة الأبدية.



ولكن كعادة السوشيل ميديا، دائماً ما تضم شخصيات لا تريد سوى الهجوم واختلاق الأزمات والجدل والأجواء المشحونة بالسخرية والتنمر، وبناءً على ذلك، قررت هذه الفئة إفساد فرحة العروسين، بالتعليقات السخيفة على إحدى الصور التي نشرتها العروس.



وتكمن تفاصيل الجريمة التي ارتكبها زوج هاجر أحمد، هو وضعه ليديه على رقبتها أثناء الصورة، لتقم الدنيا بعدها ولا تقعد، وإذ بهذه التعليقات الساخرة منه تنطلق عبر صفحتها، ساخرين من تصرفه بأنه يحاول أن يخفي جسدها عن الكاميرا، وانتقدوا ملابسها بأساليب جارحة.



ووسط كل هذه الضجة الفارغة، حاولنا أن نبحث عن الجرم الذي ارتكبه الزوج، وعن السر في كل هذه السخرية، لم نجد سوى إجابة واحدة وهي أن السوشيل ميديا باتت ملجأ لبعض العقليات المريضة التي تتلذذ بجرح الآخرين وإفساد سعادتهم والتدخل في أمورهم الخاصة.