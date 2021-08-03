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صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد الإسباني قد يرحل عن صفوف الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأفادت شبكة Fichajes الإسبانية بأن كلا من ليستر سيتي وليدز يونايتد وإيفرتون الإنجليزيين يتنافسون من أجل التعاقد مع النجم الإسباني البالغ من العمر 25 عاماً.


وعلى جانب آخر، أكد الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو أنه لا يوجد أي شيء حتى هذه اللحظة بين ليستر سيتي وأسينسيو في انتظار ما سيحدث في الأيام المقبلة.


وألمح فابريزو رومانو أن ريال مدريد قد يوافق على بيع أسينسيو خاصة مع عودة جاريث بيل بالإضافة إلى حاجة الملكي للأموال بجانب تراجع مستوى النجم الإسباني عقب عودته من الإصابة.

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