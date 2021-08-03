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موسيماني يستبعد محمد الشناوي من مواجهة الأهلي ودجلة

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، استبعاد محمد الشناوي من مواجهة وادي دجلة، بالدوري العام.

 

وجاء قرار المدير الفني من أجل حصول اللاعب على راحة، في ظل عدم حصوله على أي راحة سلبية عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تواجد مع المنتخب الوطني الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

 

ووصل اللاعب صباح أمس مع بعثة الفراعنة الصغار إلى القاهرة، بعد الخروج أمام البرازيل بهدف نظيف بدور الثمانية لدورة الألعاب الأولمبية.

 

ويلتقي الأهلي نظيره وادي دجلة مساء غدٍ الأربعاء على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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