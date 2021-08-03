اجتماع بين الطيران والسياحة لبحث سبل التنشيط داخليًا وخارجيًا

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بمقر الوزارة، وزير السياحة والآثار، لبحث سبل التعاون من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الداخلية في جمهورية مصر العربية من خلال وضع آليات لربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية بطول وادي النيل مع إعطاء الأولوية لمحافظتي الأقصر وأسوان كمرحلة أولى والذين عانوا الكثير من تداعيات أزمة فيروس كورونا.



ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لدعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتى الطيران المدني والسياحة والآثار.





وشهد اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وباسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدني، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، والطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وحسين شريف رئيس شركة إيركايرو، ولفيف من قيادات الوزارتين.





واستهل وزير الطيران اللقاء بالترحيب بوزير السياحة والآثار والسادة الحضور وأكد أن الدولة تسعي دائما للوقوف بجانب القطاعين وتقديم الدعم الكامل لهم، كما اثني علي التعاون المستمر والتنسيق الفعال بين قطاعى الطيران والسياحة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحى داخليًا وخارجيًا.





وخلال الاجتماع وجه وزير السياحة والآثار الشكر لوزير الطيران المدني مثمنًا على التعاون المستمر والتناغم الواضح بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني لدعم خطط الدولة فى تنشيط حركة السياحة والسفر وإطلاق المبادرات المشتركة التى تساهم فى تحفيز حركة السياحة الدولية والداخلية خاصة في ظل الظروف الراهنة التى يشهدها القطاعين نتيجة لتداعيات أزمة فيروس كورونا على قطاعي الطيران والسياحة على المستوى العالمى ، مؤكداً على حرص وزارة السياحة والآثار على تقديم كافة سبل الدعم لدفع الحركة السياحية.



