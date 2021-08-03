Advertisements

اجتماع بين الطيران والسياحة لبحث سبل التنشيط داخليًا وخارجيًا

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بمقر الوزارة، وزير السياحة والآثار، لبحث سبل التعاون من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الداخلية في جمهورية مصر العربية من خلال وضع آليات لربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية بطول وادي النيل مع إعطاء الأولوية لمحافظتي الأقصر وأسوان كمرحلة أولى والذين عانوا الكثير من تداعيات أزمة فيروس كورونا. 

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لدعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتى الطيران المدني والسياحة والآثار.  

وشهد اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وباسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدني، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية،  والطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وحسين شريف رئيس شركة إيركايرو، ولفيف من قيادات الوزارتين.

واستهل وزير الطيران اللقاء بالترحيب بوزير السياحة والآثار والسادة الحضور وأكد أن الدولة تسعي دائما للوقوف بجانب القطاعين وتقديم الدعم الكامل لهم، كما اثني علي التعاون المستمر والتنسيق الفعال بين قطاعى الطيران والسياحة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحى داخليًا وخارجيًا. 

وخلال الاجتماع  وجه وزير السياحة والآثار الشكر لوزير الطيران المدني مثمنًا على التعاون المستمر والتناغم الواضح بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني لدعم خطط الدولة فى تنشيط حركة السياحة والسفر وإطلاق المبادرات المشتركة التى تساهم فى تحفيز حركة السياحة الدولية والداخلية خاصة في ظل الظروف الراهنة التى يشهدها القطاعين نتيجة لتداعيات أزمة فيروس كورونا على قطاعي الطيران والسياحة على المستوى العالمى ، مؤكداً على حرص وزارة السياحة والآثار على تقديم كافة سبل الدعم لدفع الحركة السياحية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر العرب مصر الطيران المدني السياحة والاثار

أخبار تهمك

رئيس غزل المحلة يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موقف رمضان صبحي النهائي من الأنتقال للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على راتب صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 17 ساعة

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

حارس الأهلي مطلوب في فاركو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. منتخب اليد يكتب التاريخ ويسحق ألمانيا 31-26 ويتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 6 ساعات

بعد حديث "السيسي".. أول تحرك من التموين بشأن رغيف الخبز

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. مصطفى حسن يتأهل إلى نهائي دفع الجلة بأوليمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرة السياحة: الغردقة من أكثر المدن جذبا للسائحين

دراسة تشغيل 3 خطوط طيران لدعم حركة تنشيط السياحة

سفير جورجيا لوزير الطيران: هدفنا زيادة فرص الاستثمار بمصر

"البترول والسياحة" يبحثان آليات تنفيذ برنامج تحفيز الطيران

"في يوم السياحة العالمي" 30 سفيرًا يتفقدون مطار شرم الشيخ

وزيرا السياحة والطيران المدني و30 سفيرا يشاركون بماراثون للدراجات بشرم الشيخ (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:09 م

عاجل.. منتخب اليد يكتب التاريخ ويسحق ألمانيا 31-26 ويتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

تعرف على راتب صفقة الأهلي الجديدة

03:03 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية

02:49 م

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

11:48 ص

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

11:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس