بإطلالة جذابة.. نور اللبنانية تقضي الإجازة الصيفية في البحر

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بإطلالة جذابة.. نور اللبنانية تقضي الإجازة الصيفية في البحر
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:32 م
مي مرسي
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خطفت النجمة اللبنانية نور الأنظار، بإطلالتها الجذابة أثناء قضائها العطلة الصيفية بإحدى المدن الساحلية في مصر، خلال الفترة الحالية.
نشرت "نور" عدة صور، عَبر حسابها الرسمي الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "يوم ساحر".
تطل "نور" وهي تستمتع بالأجواء الصيفية على متن يخت في البحر، مرتدية نظارة شمس وفستان أنيق أصفر اللون ومزين بالورود ذات اللون الأزرق.
يجدر الإشارة بأن النجمة اللبنانية نور شاركت ضمن ماراثون دراما رمضان الماضي، من خلال بطولة مسلسل "ضل راجل" بالاشتراك مع النجمين ياسر جلال ونرمين الفقي ونخبة أخرى من النجوم.
كما طلت على الجمهور خلال أيام الشهر الفضيل نفسه، عَبر البرنامج الترفيهي "خمس نجوم"، بمشاركة النجوم غادة عادل، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي.
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