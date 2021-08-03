بإطلالة جذابة.. نور اللبنانية تقضي الإجازة الصيفية في البحر



خطفت النجمة اللبنانية نور الأنظار، بإطلالتها الجذابة أثناء قضائها العطلة الصيفية بإحدى المدن الساحلية في مصر، خلال الفترة الحالية.



نشرت "نور" عدة صور، عَبر حسابها الرسمي الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "يوم ساحر".



تطل "نور" وهي تستمتع بالأجواء الصيفية على متن يخت في البحر، مرتدية نظارة شمس وفستان أنيق أصفر اللون ومزين بالورود ذات اللون الأزرق.



يجدر الإشارة بأن النجمة اللبنانية نور شاركت ضمن ماراثون دراما رمضان الماضي، من خلال بطولة مسلسل "ضل راجل" بالاشتراك مع النجمين ياسر جلال ونرمين الفقي ونخبة أخرى من النجوم.



كما طلت على الجمهور خلال أيام الشهر الفضيل نفسه، عَبر البرنامج الترفيهي "خمس نجوم"، بمشاركة النجوم غادة عادل، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي.