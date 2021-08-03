"صورته ونشرت الصورة على الفيس".. أم توقع بلص اختطف هاتف ابنها

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنح، بعد أن سرق هاتفًا محمولًا، من طالب في أثناء إجراء الطالب مكالمة عن طريق الفيديو مع والدته.



وكشفت التحقيقات أن الطالب كان يمسك الهاتف في يده أثناء إجراء مكالمة بالفيديو مع والدته في الشارع، وترصد به المتهم، واقترب منه ثم اختطف الهاتف وفر هاربًا.



وأشارت التحقيقات، إلى أنه عند اقتراب المتهم من الطالب ظهر وجه المتهم في مكالمة الفيديو وتمكنت الأم من التقاط صورة له ظهرت في الفيديو، ونشرتها على "السوشيال ميديا"، مما ساعد أجهزة الأمن في القبض عليه.

