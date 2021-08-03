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بعد تصدر البوستر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي .. حماقي يطلق أول أغاني "يا فاتني" الخميس وسط ترقب محبيه حول العالم

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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عقب كشف الميجا ستار محمد حماقي عن بوستر ألبومه الجديد "يا فاتني" مساء أمس الاثنين عبر صفحته علي موقعي "فيس بوك" و"انستجرام" ،تبادل عشرات الآلاف من محبيه حول العالم للبوستر على مختلف المنصات الاجتماعية مصحوبا بكلمات إعجاب واشتياق وترقب بالإضافة إلى تعليقات تؤكد ثقتهم في أن اختيارات نجمهم المفضل بأنها دائما الأفضل في المزيكا والكلمات لماله من ذوق وقدرة في توفيق صناع الألبوم لخروج كل أغنية في أفضل شكل لها.



وأكد حمدي بدر مدير أعمال حماقي أن أولى أغاني البوم "يا فاتني" من المقرر اطلاقها يوم الخميس القادم عبر منصات المزيكا الديجيتال.


وأشار بدر أن الألبوم يعد أولى إنتاجات شركة Ki records وأنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول أغاني الالبوم وشركة الإنتاج خلال الأيام القليلة القادمة.

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