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وزير الطيران المدني: مستمرون في منح التخفيضات لتنشيط الحركة السياحية

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إن الوزارة لا تدخر جهدًا لتقديم كافة التسهيلات والمبادرات من أجل تحفيز الحركة الجوية والسياحية لخدمة جميع شرائح المجتمع، ومستمرون في منح التخفيضات المختلفة لتنشيط الحركة السياحية. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع بينه وبين وزير السياحة والآثار في مقر وزارة الطيران المدني، لبحث سبل التعاون من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الداخلية في جمهورية مصر العربية من خلال وضع آليات لربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية بطول وادي النيل مع إعطاء الأولوية لمحافظتي الأقصر وأسوان كمرحلة أولى والذين عانوا الكثير من تداعيات أزمة فيروس كورونا. 

وأكد وزير الطيران على جاهزية كافة المطارات لاستقبال السائحين خاصة في ظل زيادة الحركة الجوية في الفترة الحالية، مع الاستمرار في منح تخفيضات وتحفيز لشركات الطيران على رسوم الهبوط والايواء وعلى الخدمات الارضية المقدمة وذلك تشجيعاً لحركة السياحة الوافدة إلى المدن السياحية المصرية .

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لدعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتى الطيران المدني والسياحة والآثار.  

وشهد اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وباسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدني، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية،  والطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وحسين شريف رئيس شركة إيركايرو، ولفيف من قيادات الوزارتين.

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