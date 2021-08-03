وزير الطيران المدني: مستمرون في منح التخفيضات لتنشيط الحركة السياحية

قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إن ال وزارة لا تدخر جهدًا لتقديم كافة التسهيلات والمبادرات من أجل تحفيز الحركة الجوية والسياحية لخدمة جميع شرائح المجتمع، ومستمرون في منح التخفيضات المختلفة لتنشيط الحركة السياحية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع بينه وبين وزير السياحة والآثار في مقر وزارة الطيران المدني، لبحث سبل التعاون من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الداخلية في جمهورية مصر العربية من خلال وضع آليات لربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية بطول وادي النيل مع إعطاء الأولوية لمحافظتي الأقصر وأسوان كمرحلة أولى والذين عانوا الكثير من تداعيات أزمة فيروس كورونا.





وأكد وزير الطيران على جاهزية كافة المطارات لاستقبال السائحين خاصة في ظل زيادة الحركة الجوية في الفترة الحالية، مع الاستمرار في منح تخفيضات وتحفيز لشركات الطيران على رسوم الهبوط والايواء وعلى الخدمات الارضية المقدمة وذلك تشجيعاً لحركة السياحة الوافدة إلى المدن السياحية المصرية .



