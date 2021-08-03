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وزير السياحة: ربط المزارات بالشواطئ سيخلق من مصر منتجع سياحي متكامل
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:30 م
حسام زيدان
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قال وزير السياحة والآثار إن ربط المقاصد السياحية على مستوي الجمهورية ببعضها البعض سوف يعمل على خلق منتج سياحي متكامل لأول مرة في مصر يجمع بين السياحة الشاطئية والترفيهية والسياحة الثقافية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع بينه وبين وزير الطيران المدني، في مقر وزارة الطيران المدني، لبحث سبل التعاون من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الداخلية في جمهورية مصر العربية من خلال وضع آليات لربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية بطول وادي النيل مع إعطاء الأولوية لمحافظتي الأقصر وأسوان كمرحلة أولى والذين عانوا الكثير من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وتابع وزير السياحة والآثار قائلًا، إنه في حالة نجاحنا في ربط المزارات الترفيهية بالتثقيفية بالشاطئية، فإن السائح سيستطيع أن يستمتع بالشواطئ الدافئة والمناظر الطبيعية الخلابة والأنشطة البحرية الممتعة وفي نفس الوقت التعرف علي الحضارة المصرية العريقة، مما يعمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتج السياحي المصري.
شهد اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وباسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدني، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، والطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وحسين شريف رئيس شركة إيركايرو، ولفيف من قيادات الوزارتين.
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